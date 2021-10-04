Дворкович призвал установить единые стандарты этики в области искусственного интеллекта

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович считает необходимым установить единые стандарты этики в области искусственного интеллекта. Об этом он заявил в понедельник на международном Форуме науки и технологий в обществе, который проходит в Киото.

"В краткосрочной перспективе нам следует установить общие стандарты в ряде областей. Один из лучших примеров - это область искусственного интеллекта, где у нас должны быть единые стандарты этики. Для этого нам необходимо, чтобы у нас были общие или разработанные совместно стандарты защиты личных данных. Мы считаем, что такие стандарты нужны, но они не должны быть слишком ограничительными, чтобы люди могли иметь доступ к лучшим продуктам и услугам", - сказал он, выступая по видеосвязи.

Международный форум науки и технологий в обществе открылся в Киото 2 октября. В нем участвуют сотни ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей из более чем 150 стран, включая Россию. Второй год подряд форум проходит в онлайн-формате из-за пандемии.

За четыре дня форума состоится более 15 сессий по широкому спектру тем, включая медицину и здравоохранение, образование, глобальное потепление, применение искусственного интеллекта и роботизацию.