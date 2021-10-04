Минпромторг ожидает производства фармпродукции в РФ к 2030 году на уровне 1,2 трлн рублей

ГЕЛЕНДЖИК, 4 октября. /ТАСС/. Объем производства фармацевтической продукции в России к 2030 году может составить не менее 1,2 трлн рублей, следует из презентации "Фарма-2030 - стратегия новой реальности", которую представил на форуме "Биотехмед" первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

"Объем производства фармпродукции РФ - не менее 1,2 трлн рублей к 2030 году", - говорится в презентации.

Осьмаков объяснил, что стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года должна быть утверждена правительством в декабре текущего года. При ее формировании учитывался опыт реализации "Фармы-2020" и событий, произошедших в 2020 и 2021 годах. 25 сентября доработанный проект документа обсуждался с представителями фармотрасли, добавил он.

Согласно целевым ориентирам стратегии, отраженным в презентации, доля локально произведенных лекарственных средств от общего рынка РФ должна составить к 2030 году не менее 42% в денежном выражении, доля отечественных лекарств в общем объеме продаж жизненно необходимых и важнейших препаратов - не менее 65% в натуральном выражении, обеспеченность отечественными лекарственными препаратами по перечню социально значимых и особо опасных заболеваний - не ниже 70%. Кроме того, стратегией предполагается удвоение объемов экспорта фармы к 2030 году в постоянных ценах.

"Из таких важных, но, может быть, не очень заметных вещей - это локализация стандартных образцов - 50% к 2030 году, это доля выручки от новых оригинальных препаратов в общей выручке российских фармкомпаний - не более 5% сейчас, нужно не менее 15%", - отметил первый замглавы Минпромторга.

По данным Росстата, объем производства лекарственных препаратов в РФ в 2020 году вырос на 19,9% по сравнению с показателем за 2019 год и достиг 486 млрд рублей. Производство лекарственных препаратов в августе 2021 года выросло на 32,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 50,7 млрд рублей.

О стратегии

Стратегию "Фарма-2030" Минпромторг представил в июле 2019 года. В июне 2020 года занимавший тогда пост первого замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб сообщил, что Минпромторг дорабатывает стратегию в соответствии с предложениями участников рынка. Он говорил, что основной целью развития российской фармацевтической промышленности является обеспечение ее конкурентоспособности.