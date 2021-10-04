В Кабардино-Балкарии площади северной ягоды голубики выросли вдвое за год

НАЛЬЧИК, 4 октября. /ТАСС/. Аграрии Кабардино-Балкарии (КБР) увеличили площади северной ягоды голубики вдвое, до 100 га в течение года. Земледельцев привлекла высокая урожайность, которая в условиях Кабардино-Балкарии достигает 160 центнеров с гектара, и высокий спрос, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев.

В хозяйствах всех категорий Кабардино-Балкарии ежегодно собирают свыше 5 тыс. т различных ягод, традиционно это земляника, малина, крыжовник, смородина. В прошлом году голубика была заложена на площади 56,5 га. Плодоносить культура начинает на третий-четвертый год, но уже к пятому-шестому годам куст может дать примерно до 8 кг ягод за сезон.

"Аграрии Кабардино-Балкарии попробовали выращивать эту северную культуру, и эксперимент удался - голубика очень хорошо зарекомендовала себя в условиях Кабардино-Балкарии, показывая урожайность отдельных сортов до 160 ц/га, это довольно высокий результат. В прошлом году голубика была заложена на площади 56,5 га, в текущем весенняя закладка составила 42 га, сейчас ведется осенняя закладка", - рассказал Сижажев.

Помимо этого, в личных подсобных хозяйствах не небольших участках население также выращивает голубику, поэтому у этой культуры хорошее будущее в республике, в последующие годы площади будут только увеличиваться, уверен собеседник агентства. Голубику реализуют как в республике, так и в других субъектах России. "Изучать рынок сельхозпродукции, анализировать спрос и предложение, изучать ассортимент и объемы экспортируемой и импортируемой продукции - это основа успешной и эффективной экономики, в том числе в сельхозпроизводстве, в последние годы повышенным спросом у потребителя пользуется голубика", - добавил он.

В Кабардино-Балкарии в 2020 году собрано 517,3 тыс. т плодово-ягодной продукции, что является рекордным для региона, в 2021 году планируется собрать свыше 530 тыс.т. В настоящее время более трети урожая плодов и ягод, собранного в промышленном секторе в целом по стране, приходится на промышленный сектор Кабардино-Балкарии. Достичь таких рекордных показателей удалось благодаря высоким темпам закладки современных интенсивных садов и внедрению инновационных технологий производства плодово-ягодных культур.