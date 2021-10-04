Объем торгов на рынках Мосбиржи в сентябре вырос на 3%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 3% и составил 89,2 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 40%), денежный рынок (рост на 19%), рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (рост в 1,6 раза) и рынок драгоценных металлов (рост в 1,3 раза).

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке за год вырос на 6,4% и составил 4,301 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 40%, до 2,816 трлн рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 27%, до 1,485 трлн рублей.

Объем торгов на срочном рынке снизился на 2,3% и составил 12,8 трлн рублей, или 171,5 млн контрактов. Среднедневной объем торгов составил 580,5 млрд рублей, объем торгов фьючерсными контрактами составил 166,9 млн контрактов, опционными контрактами - 4,6 млн контрактов.

Объем открытых позиций на срочном рынке на конец сентября увеличился на 15,8%, до 805,4 млрд рублей. Объем торгов на рынке СПФИ вырос в 1,6 раза, до 171,4 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке в годовом соотношении снизился на 15,3% составил 25,3 трлн рублей. На торги инструментами спот пришлось 6,8 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 18,5 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,148 трлн рублей, или $15,7 млрд.

Объем торгов на денежном рынке вырос на 19%, до 46,3 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 2,105 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом вырос на 7,3% и составил 24,4 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 4,5%, до 7,4 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 1,3 раза, до 11 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 10,8 млрд рублей (2,6 т), серебром - 0,2 млрд рублей (3,7 т).