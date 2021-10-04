СМИ: Афганистан должен соседним странам за электроэнергию около $62 млн

ТЕГЕРАН, 4 октября. /ТАСС/. Долг Афганистана перед соседними странами за электроэнергию составляет порядка $62 млн. Такие данные привел в понедельник телеканал TOLO News со ссылкой на заявление афганской энергетической корпорации DABS.

По данным канала, корпорация разослала соседним странам-экспортерам электроэнергии - Узбекистану, Таджикистану, Туркмении и Ирану - письма с обещаниями выплатить долг и просьбами не отключать электричество. Утверждается, что DABS также обратилась к Миссии ООН по содействию Афганистану с призывом помочь в погашении задолженности. Отмечается, что в случае отказа в помощи компании придется "оказать давление на тех афганцев, кто не оплатил свои счета, даже если те не могут себе этого позволить".

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" (запрещено в РФ) спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах по завершению своей военной миссии в исламской республике. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили о взятии под контроль всей афганской территории, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% афганских госрезервов (из 9,4 млрд долларов), поскольку их значительная часть заморожена Соединенными Штатами.