Суд подтвердил законность предписания ФАС в отношении Tele2

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Суд поддержал Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) в споре с Tele2 о нарушении оператором антимонопольного законодательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

"Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС России в отношении ООО "Т2 Мобайл", а также правомерность назначения штрафа в отношении компании", - говорится в сообщении.

В мае 2020 года Tele2 повысила стоимость услуг сотовой связи в среднем на 12% для четверти своих абонентов. Эти действия оператор обосновал повышением роста своих затрат.

В сентябре ФАС России завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении мобильного оператора Tele2. В пресс-службе антимонопольного регулятора ТАСС сообщали, что компания должна будет снизить стоимость необоснованно повышенных тарифов до уровня, применяемого до нарушения.

В Tele2 сообщили, что компания открыта к конструктивному диалогу с ФАС, но намерена отстаивать свою позицию в рамках соответствующих юридических процедур. "Претензии ФАС к Tele2 не могут не вызывать недоумение, ведь ключевым дифференциатором компании всегда оставалось выгодное для клиента соотношение цены и качества услуг. Мы открыты к диалогу с ведомством, но намерены отстаивать свою позицию в рамках соответствующих юридических процедур", - говорится в сообщении Tele2.

В компании добавили, что изменения стоимости услуг в мае 2020 года затронули всего около 5% тарифов, абонентская плата на которых не менялась с 2018 года.