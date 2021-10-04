Механизм развития инфраструктуры за счет реструктуризации охватит в 2022 году 72 региона

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Развитие инфраструктуры за счет высвобождаемых при реструктуризации долга средств возможно в 2022 году в 72 регионах России. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин в понедельник во время круглого стола в Совете Федерации.

Механизмом финансирования инфраструктуры за счет реструктуризации кредитов могут воспользоваться 72 региона РФ. Остальные 13 регионов, как уточнил на круглом столе и.о. директора департамента межбюджетных отношений министерства финансов РФ Вадим Васильев, не имеют возможности пользоваться реструктуризацией, так как в 2017 году не реструктуризировали кредиты либо имели высокий уровень бюджетной обеспеченности в 2014-2017 годах.

"Порядка 43 регионов уже вошли в этот инструмент, они его активно используют. У нас 246 проектов уже одобрено, заявлен объем внебюджетных средств порядка 1,4 трлн рублей, которые должны сформироваться по итогам реализации проектов. <...> Мы ожидаем, что в следующем году все 72 региона будут охвачены, в том числе и проектами", - сказал Галкин.

По его словам, механизмом финансирования инфраструктуры за счет реструктуризации кредитов могут воспользоваться 72 региона РФ. "На данный момент под высвобождение средств мы можем направить 628 млрд рублей", - сказал Галкин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 июля подписал постановление о правилах проведения реструктуризации бюджетных кредитов. Решение касается кредитов, предоставленных в декабре 2020 года на срок до 1 июля 2021 года. Согласно документу, с 2021 по 2024 год регионам разрешается погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, а в период с 2025 по 2029 год остаток долга должен выплачиваться равными долями. При этом предусматривается возможность досрочного погашения задолженности.

Регионам, подавшим заявку на реструктуризацию, необходимо будет взять на себя ряд обязательств. Во-первых, им запрещается увеличивать долг по рыночным заимствованиям. Кроме того, высвободившиеся средства предписывается направлять на финансирование объектов инфраструктуры в рамках новых инвестпроектов.

О реструктуризации

Согласно правилам реструктуризации кредитов, которые были утверждены кабмином 15 июля, этот механизм не могут использовать регионы, которые имеют просроченную задолженность по ранее полученным бюджетным кредитам. Также при реструктуризации регионы обязуются не увеличивать долю рыночных заимствований более, чем на 25% от своего консолидированного бюджета.