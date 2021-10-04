КМСП договорилась развивать с KOSGEB кооперационные связи между бизнесом России и Турции

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) договорилась с Организацией развития малого и среднего предпринимательства Турецкой Республики (KOSGEB) о развитии кооперационных связей субъектов малого и среднего бизнеса двух стран. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании и дорожную карту, говорится в распространенном в понедельник сообщении КМСП.

"В ходе проведенной в онлайн-формате рабочей встречи подписаны меморандум о взаимопонимании и дорожная карта между АО "Корпорация "МСП" (группа ВЭБ.РФ) и Организацией развития малого и среднего предпринимательства Турецкой Республики (KOSGEB). Документы подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и президент KOSGEB Хасан Басри Курт", - говорится в сообщении.

Документы предусматривают сотрудничество сторон для содействия развитию предпринимательства в России и Турции, налаживания делового взаимодействия и торговых связей в секторе малого и среднего предпринимательства. В рамках меморандума "предусмотрено развитие кооперационных связей субъектов МСП России и Турции", уточнили в Корпорации МСП. Стороны окажут поддержку предпринимателям своих стран при встраивании в цепочки поставщиков российских и турецких компаний, локализующих производство на территории двух государств.

"Продвижение интересов малых и средних предпринимателей входит в фокус внимания Корпорации МСП. Развитие двусторонних связей, в том числе на отраслевом, профильном уровне, позволяет нам повысить эффективность взаимодействия для помощи предпринимателям, для расширения рынков сбыта их продукции и поиска новых направлений для дальнейшего развития бизнеса. Вместе с тем мы активно развиваем диалог с предпринимателями, получаем обратную связь, что позволяет эффективно развивать, совершенствовать действующие меры Корпорации МСП по поддержке предпринимателей и внедрять новые", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.

Для расширения рынков сбыта и повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса на международных рынках Корпорация МСП оказывает содействие в его встраивании в цепочки поставщиков иностранных компаний, локализующих производства в России. Это реализация таких мер поддержки, как финансово-гарантийная, лизинговая, информационно-маркетинговая, юридическая, образовательная и др.

По запросам зарубежных компаний КМСП отобрала более 9 тыс. потенциальных поставщиков из сектора малого и среднего предпринимательства. Потенциальным и действующим поставщикам оказали финансовую и лизинговую поддержку на сумму более 1,6 млрд рублей. Субъекты МСП открыли семь новых производств и производственных линий при финансовой и лизинговой поддержке КМСП для обеспечения поставок иностранным компаниям, локализованным в России и для экспорта российской продукции за рубеж.

Сотрудничество с Турцией

Корпорация МСП также сотрудничает с представителями Ассоциации русских и турецких предпринимателей (RTIB) по вопросам поддержки бизнеса и реализации проектов. Действующие в России турецкие банки, такие как "Зираат Банк", "Ишбанк", "Денизбанк Москва" и "Кредит Европа Банк", были аккредитованы при КМСП в качестве банков-партнеров для участия в соответствующих программах поддержки МСП, отметили в Корпорации.

Организацию развития малого и среднего предпринимательства Турецкой Республики (KOSGEB) создали в 1990 году как государственную. Ее основная задача - выработка госполитики в сфере предпринимательства и всестороннее содействие в развитии МСП в Турции, в том числе на основе анализа национального и международного опыта.