В Минвостокразвития заявили, что крупнейшие азиатские страны заинтересованы в развитии СМП

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Япония, Корея и Китай заинтересованы в развитии Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Общение с зарубежными партнерами <…> подтверждает высокий интерес крупнейших азиатских стран - участниц мировой морской торговли - Японии, Кореи, Китая - в этом направлении (в развитии Севморпути - прим. ТАСС). В том числе в связи с энергопереходом и с экологической повесткой. Тот факт, что в рамках СМП создаются новые атомные ледоколы, новые суда ледового класса на сжиженном природном газе обуславливает высокий интерес потенциальных азиатских партнеров к этому пути", - сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению, на котором рассматривался вопрос о подготовке правительственного часа на тему "О реализации стратегии развития Арктической зоны РФ".

По словам главы Минвостокразвития, СМП станет международным, конкурентоспособным транспортным коридором, когда появится регулярная контейнерная линия, которая будет ходить по заранее известному расписанию с прогнозируемыми ставками.

Ранее Чекунков сообщал, что Минвостокразвития и госкорпорация "Росатом" подготовили проект регулярных перевозок по СМП с использованием атомного лихтеровоза "Севморпуть" в количестве не менее трех кругорейсов в год начиная с июня 2022 года.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана и соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения. Объем перевозок по СМП планируется увеличить до 100 млн т к 2030 году.