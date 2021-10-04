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Porsche отзывает в России 20 автомобилей

Такое решение принято из-за выявления конструктивного дефекта в подвеске
Porsche Panamera North Monaco/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Porsche Panamera
© North Monaco/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Porsche отзывает в России 20 Porsche Taycan (Y1A) Panamera (тип 971), реализованных в период с 2 февраля 2021 года, из-за выявленного конструктивного дефекта в подвеске. Об этом в понедельник сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств является несоответствующий требуемым спецификациям нижний рычаг, который мог быть установлен в подвеске правого переднего колеса соответствующих автомобилей.

"В этом случае возможна поломка нижнего рычага, что может привести к непредвиденным значительным изменениям в управлении. Нельзя полностью исключить и потенциальную возможность потери контроля над управлением автомобилем", - говорится в сообщении.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет заменен нижний рычаг передней подвески с правой стороны.

Работы будут проводиться бесплатно для владельцев авто, указали в Росстандарте.

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