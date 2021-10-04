МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек пройдут обучение по работе с большими данными в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Об этом сообщается в понедельник на сайте Минцифры РФ.

"Всего в рамках федпроекта обучение по работе с большими данными пройдут более 15 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обучение госслужащих и сотрудников коммерческих компаний по программе повышения квалификации CDO (управление, основанное на данных) стартует по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, оно организовано Минцифры.

Слушатели могут выбрать один их курсов, среди которых "Методы и технологии, основанные на работе с данными" или "Управление, основанное на данных".

Программы включают тестирование, мастер-классы, стрим-трансляции, а также живые вебинары с экспертами из Сбера, "Яндекса", "Билайна", "Газпрома", Skyeng, X5 RetailGroup и Университета Иннополис, отмечается в сообщении.

"В первую очередь на обучающие программы должны обратить внимание руководители цифровой трансформации, которые отвечают за цифровизацию государственных услуг. Ведомствам и коммерческим компаниям программы дают возможность ускорить внедрение цифровых сервисов. Практическая польза заметна уже в процессе обучения, когда слушатели разрабатывают проекты под существующие запросы своих компаний и, возвращаясь в офис, интегрируют готовые проекты в бизнес-процесс", - приводятся слова директора департамента реализации программ и проектов Минцифры Татьяны Трубниковой.