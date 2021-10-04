Власти Дагестана привлекли четырех резидентов в промпарк на территории оборонного завода

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Четыре дагестанские компании намерены реализовать инвестиционные проекты на территории промышленного парка "Дагдизель", созданного на свободных площадях одноименного оборонного завода в городе Каспийске, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Подписаны договора субаренды земельных участков с четырьмя инициаторами инвестиционных проектов. Это ООО "Бум" (организация производства швейных изделий и мебели в моногороде Каспийск), ООО "Регион-обувь" (производство мужской обуви"), а также ООО "Эксперт" и ООО "Минеральные иониты", которые планируют реализовать проекты по утилизации промышленных отходов", - говорится в ответе министерства на запрос агентства о развитии промпарка.

Как уточнили в министерстве, ранее на территории индустриального парка планировалась реализация еще семи инвестиционных проектов, однако потенциальные резиденты отказались от своих планов в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса и подорожания сырья. "В настоящее время ведется работа по привлечению резидентов на территорию индустриальных парков", - добавили в пресс-службе.

По данным Минэкономразвития Дагестана, на территории индустриального парка "Дагдизель" создана необходимая инженерная инфраструктура, предусмотрены необходимые для обеспечения резидентов мощности энерго- и газоснабжения, водообеспечения и водоочистки.

"Для обеспечения транспортной доступности к индустриальному парку, а также с учетом развития моногорода и перебазирования Каспийской флотилии, ведется работа по строительству автомобильной дороги к индустриальному парку "Дагдизель" протяженностью 4,7 км, разработана проектно-сметная документация", - отметили в пресс-службе.

Индустриальный парк "Дагдизель" создан в марте 2021 года, его общая площадь составляет 11,17 га. Планы по созданию промпарка на заводе "Дагдизель", который в том числе производит военную продукцию, власти республики озвучивали еще в сентябре 2019 года - это решено было сделать для поддержки предприятия в сложный для него период. Объем инвестиций, которые могут быть привлечены в промпарк, оценивается свыше 2,6 млрд рублей.