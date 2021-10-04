В Калининграде открылся "Балтийский морской форум" по вопросам рыбохозяйственной отрасли

КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. IX Международный балтийский морской форум, посвященный вопросам развития рыбохозяйственной отрасли, открылся в понедельник на площадке Калининградского государственного технического университета (КГТУ). В очном и дистанционном формате эксперты обсуждают проблемы инноваций и технологий здорового питания, пищевой и морской биотехнологии, сообщили в Медиацентре КГТУ.

"Сегодня открылась работа сразу двух конференций: X Международной научно-практической конференции "Пищевая и морская биотехнология" и VIII Национальной научной конференции "Инновации и технологии продуктов здорового питания". В работе принимают участие очно и в режиме онлайн десятки ученых со всей России, а также гости из Германии, Польши, Словакии, Латвии, Украины, Белоруссии, Казахстана", - сообщили в пресс-службе, отметив, что на формат мероприятия уже второй год подряд оказывает влияние пандемия нового коронвируса.

Впервые в рамках Балтийского морского форума открылась работа молодежной экологической конференции стран Балтийского региона, в которой принимают участие молодые люди из Германии, Норвегии, Эстонии и регионов СЗФО РФ. Участники прорабатывают совместные экологические проекты в пространстве Балтийского региона.

В рамках Балтийского морского форума запланированы 10 конференций, работа Федерального учебно-методического объединения по отделению "Пищевые технологии и биотехнология" и круглого стола "Кластер судостроения и судоремонта Калининградской области как инструмент регионального развития промышленности: новая роль в посткризисную эпоху". Работа форума завершится 9 октября.

Впервые "Балтийский морской форум" был организован и проведен Балтийской государственной академией рыбопромыслового флота в 2013 году. В 2015 году благодаря объединению двух старейших учебных заведений морской отрасли Калининграда форум стал совместным мероприятием ученых Калининградского государственного технического университета и Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. Мероприятие проводится при поддержке Росрыболовства, Министерства экономического развития промышленности и торговли Калининградской области, Фонда поддержки предпринимательства области, уточнили ТАСС в Медиацентре КГТУ.