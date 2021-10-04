Гранты до 1 млрд рублей до 2024 года получат шесть исследовательских центров по ИИ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федеральные гранты до 1 млрд рублей получат шесть исследовательских центров по искусственному интеллекту до 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Сегодня были отобраны заявки на получение грантов до 1 млрд рублей в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" на создание в стране шести исследовательских центров по ИИ до 2024. Общая сумма средств с учетом внебюджетного финансирования составит 7 млрд рублей. Это крайне существенный объем финансирования даже для крупных университетов и научных организаций, и как следствие - это большая ответственность за результат. Эти шесть центров станут опорными точками по развитию технологии ИИ. Они должны не только помочь остальным участникам подтянуться и прокачаться в условиях нового конкурса, но и обеспечить России лидерские позиции в мире по развитию технологии ИИ", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

По результатам голосования победителями стали Сколковский институт науки и технологий, МФТИ, Институт системного программирования им. В.П. Иванникова, Университет Иннополис, ИТМО и ВШЭ.

По поручению Чернышенко, Аналитический центр при правительстве РФ сформировал экспертный совет, который рассмотрел поступившие на конкурс заявки. Уточняется, что всего в отборе приняли участие 36 организаций, из них девять попали в шорт-лист. Из девяти организаций рабочей группой были определены лучшие шесть проектов центров.

Вице-премьер подчеркнул, что оценка проектов проводилась непредвзято, а активное обсуждение шло до момента голосования.

"Нам необходимы центры создания технологий, чтобы вывести Россию с 20 места в мире в лидерские позиции. Гарантией того, что Центры занимаются нужным делом являются их индустриальные партнеры: они вложат в общей сложности 1,6 млрд рублей в работу центров", - отметил замминистра экономического развития РФ Владислав Федулов, курирующий работу экспертного совета.

В аппарате вице-премьера отметили, что наиболее популярными направлениями развития ИИ, по которым поступили заявки, являются межотраслевые технологии ИИ и ИИ для различных отраслей экономики, ИИ для оптимизации управленческих решений, ИИ для медицины, а также ИИ для промышленности.