Акции ведущих американских IT-компаний падают на сообщениях о массовых сбоях

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Акции Facebook Inc подешевели на 5,8% (по состоянию на 20:48 мск по сравнению со стоимостью к моменту открытия биржи) на фоне сообщений о массовых сбоях по всему миру в работе социальных сетей и мессенджеров Facebook, WhatsApp и Instagram. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Падает стоимость акций и других крупных американских IT-компаний: Twitter - на 6,7% (хотя соответствующая социальная сеть в основном работает нормально), Alphabet (компания, которой принадлежит Google) - на 3%, Amazon - на 2,8%.

Ранее пользователи, согласно сведениям Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Руководство соцсетей подтвердило информацию о неполадках и заверило, что работает над их устранением.