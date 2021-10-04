"Русал" заявил, что в 2016 г. выплатил более 293 млн рублей по претензиям Росприроднадзора

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Структура "Русала" - единственного в России производителя первичного алюминия - выплатила в 2016 году более 293 млн рублей по претензиям Росприроднадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Арбитражный суд Уральского федерального округа объявил резолютивную часть решения об удовлетворении требований Росприроднадзора о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) с "Сибирско-уральской алюминиевой компании" (СУАЛ, входит в "Русал") в размере 291 млн рублей, сообщил ранее в понедельник Росприроднадзор. Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу АО "Объединенная компания Русал Уральский алюминий" по этому делу, говорилось в сообщении ведомства. Также Росприроднадзор отметил, что с 2015 года СУАЛ избегал исполнения своих обязательств по плате за НВОС и намеренно затягивал судебный процесс.

"БАЗ-СУАЛ" еще в 2016 году полностью провел платеж по исполнительному листу в размере более 293 млн рублей, - сказали ТАСС в пресс-службе "Русала". - Таким образом, вся сумма требований была полностью оплачена более пяти лет назад. При этом "Русал" продолжал оспаривать решения судебных органов, так как считал претензии Росприроднадзора необоснованными".

"Сегодняшним решением Арбитражный суд оставил без удовлетворения одну из кассационных жалоб уральского предприятия компании, но это никак не говорит о принуждении выплатить некую "задолженность", - отметили в пресс-службе "Русала".

"В целом "зеленая" повестка находится в фокусе компании, "Русал" поступательно снижает воздействие на окружающую среду и проводит экологическую модернизацию предприятий", - добавили в компании.