Что известно о масштабном сбое в интернете

В понедельник в интернете произошел масштабный сбой. Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с работой сайтов и приложений популярных платформ, в частности Facebook, Instagram, WhatsApp и Twitter. В основном их фиксируют в США и Великобритании, а также Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и России.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пользователи в США начали сообщать о сбоях в работе мобильных операторов T-Mobile, Verizon и AT&T, а также интернет-провайдера Spectrum и поисковика Google.

На фоне масштабного сбоя падают акции ведущих американских IT-компаний, в том числе Facebook, Twitter, Alphabet и Amazon.

Марк Цукерберг, согласно данным The World's Real-time Billionaires на сайте Forbes, потерял за день на $6,4 млрд.

Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании, а также испытывают трудности в использовании корпоративных программ для коммуникации, сообщил журналист The New York Times Райан Мак в Twitter.

Портал Privacy Affairs сообщил, что базу данных, включающую 1,5 млрд пользователей Facebook, выставили на продажу в даркнете.

В компании сомневаются, что произошедшее - результат кибератаки, так как Facebook, Instagram и WhatsApp "слишком различаются между собой", пишет NYT со ссылкой на пожелавших сохранить анонимность сотрудников Facebook.

В Белом доме сообщили, что внимательно следят за ситуацией.

В России, по данным Downdetector, наблюдаются сбои в работе "ВКонтакте". При этом в пресс-службе компании отметили, что сбоев в работе соцсети нет. Там также указали на всплеск активности пользователей сервисов, в частности, видео "ВКонтакте" и мессенджера.

Пользователи также сообщают о сбое в работе Telegram - в первую очередь о неполадках информируют жители США и Мексики. Корреспондент ТАСС в Нью-Йорке сообщил, что приложение там работает нормально.

Российские операторы связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Tele2 сообщили, что работают штатно. В "Ростелекоме" сообщили, что фиксируют проблемы в зарубежном секторе, но "на сети "Ростелекома" проблем нет".