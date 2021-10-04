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Forbes оценил потери Цукерберга на фоне глобального сбоя в Facebook в $6,4 млрд

Бизнесмен спустился с четвертой на шестую позицию в таблице The World's Real-time Billionaires
Марк Цукерберг AP Photo/Mark Lennihan
Описание
Марк Цукерберг
© AP Photo/Mark Lennihan

ТАСС, 4 октября. Состояние основателя американской компании Facebook Марка Цукерберга сократилось за день на $6,4 млрд. Это следует из данных, опубликованных в понедельник в разделе The World's Real-time Billionaires на сайте журнала Forbes, где отслеживается состояние богатейших людей мира.

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Согласно рейтингу, по состоянию на 21:56 акции компании падали на 5,59%, а потери Цукерберга составляли $6,9 млрд. По данным на 22:19 мск, падение стоимости акций компании составило 5,24%, а состояние основателя Facebook уменьшилось на $6,4 млрд. Таким образом, Цукерберг спустился с четвертой на шестую позицию в таблице.

Ранее в понедельник пользователи, согласно данным отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Эти соцсети и мессенджер принадлежат американской компании Facebook, которая подтвердила информацию о неполадках и заверила, что работает над их устранением.

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