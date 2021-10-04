В Карачаево-Черкесии на 7,5% увеличились посевные площади под озимые культуры

ЧЕРКЕССК, 4 октября./ТАСС/. Аграрии в Карачаево-Черкесии увеличили посевные площади под урожай следующего года на 7,5% - до 27,5 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили понедельник в министерстве сельского хозяйства региона.

"Прогнозный сев озимых культур под урожай 2022 года в крестьянско-фермерских хозяйствах, в сельскохозяйственных организациях, у индивидуальных предпринимателей составляет 27,5 тыс. га, увеличение по сравнению с прошлым годом составляет 7,5%", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, на сегодня произведена подготовка почвы под сев озимых культур на площади 3,9 тыс. га, посеяно озимого рапса на 330 га. Убрано площадей 31,9 тыс. га, что составляет 30,3% от запланированных на этот год, в том числе намолочено 31,1 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что на 22% больше уровня прошлого года на текущий период. Также намолочено 122,6 тыс. тонн зерна, при урожайности 39,4 ц/га, это на 80% больше, чем в 2020 году. Аграрии убрали более 180 га картофеля и собрали 2,3 тыс. тонн, более 670 га подсолнечника и 2 га овощей.