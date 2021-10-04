В Карачаево-Черкесии приобретут 58 единиц сельхозтехники до конца года по госпрограмме

ЧЕРКЕССК, 4 октября./ТАСС/. Аграрии Карачаево-Черкесии закупят 58 единиц сельскохозяйственной техники в рамках госпрограммы до конца этого года, рассказали ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

"Тракторный парк ежегодно обновляется новой сельскохозяйственной техникой. В республике имеется 441 трактор всех модификаций, 86 зерноуборочных комбайнов и необходимое количество сельскохозяйственного инвентаря, требующегося по технологии для возделывания сельскохозяйственных культур. В 2021 году планируется приобретение 58 единиц техники: 54 тракторов, четырех зерноуборочных комбайнов", - рассказали в министерстве.

Обновление парка сельхозтехники республики ведется в рамках подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР".

На сегодня приобретено 38 единиц сельхозтехники, в том числе 20 тракторов разной модификации, зерноуборочный комбайн и 17 единиц навесного и прицепного оборудования. Из приобретенной техники шесть тракторов приобретены через различные лизинговые компании, зерноуборочный комбайн - посредством льготного кредитования.

"Большая часть сельскохозяйственных товаропроизводителей планируют приобрести сельскохозяйственную технику и оборудование после окончания уборочных работ", - добавили в министерстве.