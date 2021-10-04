Число ярмарочных площадок выросло на Ставрополье в 2021 году на 61%

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Число площадок для проведения продовольственных ярмарок в Ставропольском крае выросло на 61% по сравнению с 2020 годом, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике. С начала года в регионе уже создали более 120 таких площадок.

"На сегодня в регионе задействовано 357 ярмарочных площадок (выше аналогичного периода 2020 года на 61%) на 14,2 тыс. торговых мест (плюс 18,3%). Ярмарки проводятся во всех городских и муниципальных округах Ставрополья. Ежедневно проходят универсальные и сельскохозяйственные ярмарки", - говорится в сообщении.

Как сообщили в управлении, в этом году уже провели более 11 тыс. ярмарок, на которых было продано порядка 11,8 тыс. тонн продукции. Основными участниками ярмарок становятся малые и средние предприятия, фермеры, личные подсобные хозяйства.

В июле ситуация на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. В том числе были представлены механизмы для стабилизации цен на "борщевой набор", которые включают системную работу на региональном уровне. Для сдерживания цен на продукты в Ставропольском крае также развивают ярмарочную работу. За год в регионе число производителей, участвующих в продуктовых ярмарках, увеличилось на 25%.