Исполнительный совет МВФ встретился с авторами аудиторского отчета о Doing Business

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник встретился с представителями американской компании WilmerHale и обсудил ее аудиторский отчет, посвященный докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя МВФ Джерри Райса.

Опубликованный в сентябре отчет содержит критику в адрес находившейся в 2018 году на посту исполнительного директора ВБ Кристалины Георгиевой, которая сейчас занимает должность директора-распорядителя МВФ.

"Исполнительный совет МВФ встретился сегодня с представителями юридической фирмы WilmerHale в рамках продолжающегося рассмотрения вопроса, который был поднят в ходе расследования, проведенного WilmerHale в отношении отчета ВБ Doing Business 2018", - отметил Райс.

Он добавил, что члены Исполнительного совета "в ближайшее время также проведут встречу по данному вопросу" с Георгиевой. "Исполнительный совет по-прежнему стремится к проведению тщательного, объективного и своевременного расследования", - заключил Райс.

Как сообщило в воскресенье агентство Рейтер, члены совета встретятся с директором-распорядителем фонда во вторник. По данным его источников, юристов WilmerHale могли попросить рассказать о завершенном расследовании - его масштабах, порядке проведения, а также о решении опубликовать результаты, о чем Георгиева была уведомлена лишь за очень короткое время. Согласно сведениям источников агентства, представителям компании также, вероятно, могли задать вопросы о расхождениях в показаниях свидетелей, выводах отчета и сделанных после публикации заявлениях опрошенных юристами экс-сотрудников ВБ.

Об аудите

В опубликованном в сентябре аудиторском докладе говорится, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business, в частности показатели Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в нем были завышены, а Азербайджана - занижены. В докладах Doing Business ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах.

Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены в том числе под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время являлся президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой.

В сентябре ВБ сообщил, что принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении их в недавнем прошлом.

В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28-е место. При этом, как рассказал в октябре 2019 года ТАСС исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, место РФ в рейтинге Doing Business потенциально выше 28-го, так как ВБ учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эта инициатива банком изучалась.