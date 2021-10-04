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Мосбиржа сообщила о работе систем в штатном режиме

По словам директора департамента операционных рисков и информационной безопасности биржи Сергея Демидова, нагрузка на сайт обычная

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Системы Московской биржи работают штатно, биржевые торги на вечерних сессиях проходят в стандартном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе торговой площадки.

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"Все системы Московской биржи работают штатно", - сказали в пресс-службе.

Как отметил директор департамента операционных рисков и информационной безопасности Московской биржи Сергей Демидов, слова которого привела пресс-служба, "нагрузка на веб-сайт биржи обычная, характерная для данного времени суток".

Ранее в понедельник пользователи по всему миру, согласно данным отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.

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