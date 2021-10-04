Эксперт: сбой в работе соцсетей показал необходимость усиливать конкуренцию в этой сфере

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сбой в работе некоторых сайтов и популярных интернет-платформ продемонстрировал необходимость усиливать конкуренцию в этой сфере. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"Из всего этого, на мой взгляд, мы можем сделать вывод, что конкурентная среда, к которой мы привыкли в повседневной бизнес-среде, когда государство уповает на конкуренцию как на основу экономического развития, она важна и в информационной среде. И государствам нужно следить за повесткой информационной конкуренции и не допускать такого простого монополизирования информационного пространства, потому что это самый дешевый способ организации доставки контента для пользователей. <...>", - сказал он.

По его мнению, два-четыре разных сервиса передачи сообщений - это "не блажь, не дань моде". "Они позволят нам оставаться на связи при различных проблемах, которые могут возникнуть в нашей жизни", - подчеркнул он.

Мариничев предполагает, что текущие проблемы со сбоями крупнейших сервисов возможно решить в течение ночи. "Обычно это все восстанавливается в пределах 24 часов и ущерба значительного не наносит", - добавил он.

О сбоях

Проблемы в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдаются в понедельник по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. О неполадках сообщают в европейских странах, в Азии, в Северной и Южной Америке. Пользователи из РФ также информируют о сбоях в этих соцсетях.

Пользователи Facebook сообщают в первую очередь о проблеме с сайтом, у Instagram не работает сайт и приложение. Пользователи WhatsApp также не могут зайти в приложение и жалуются на проблемы с подключением к серверу.

В настоящее время акции Facebook Inc подешевели на 5,8%, Twitter - на 6,7%, Alphabet - на 3%, Amazon - на 2,8%.