В Group-IB назвали возможную причину сбоя в работе интернет-сервисов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Причина сбоя в работе сервисов может быть вызвана удалением DNS-записей, связанных с сервисами Facebook, из глобальных таблиц маршрутизации. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в компании Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности.

"Точные причины неполадок пока неизвестны, но наиболее вероятной является удаление DNS-записей, связанных с сервисами Facebook, из глобальных таблиц маршрутизации. Служба DNS - это аналог адресной книги в интернете, в которой IP-адреса сопоставляются с доменными именами. Если провести аналогию с городом, то дом есть, но его стерли с карты, и теперь никто не может его найти", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела специальных проектов департамента Digital Risk Protection (DRP) компании Владимира Калугина.

В компании добавили, что сбой принадлежащих Facebook сервисов стал одним из самых масштабных за последнее время и вызвал эффект домино. Увеличилась нагрузка на мессенджер Telegram, видеохостинг YouTube, а также на соцсети.

"Подобные сбои, когда неполадки на стороне одной крупной интернет-компании приводят к проблемам по всему интернету, скорее всего, будут происходить и дальше, поскольку усиливается тренд на централизацию мощностей вокруг основных игроков", - отметили в Group-IB.

В понедельник пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. В компании Facebook, которой принадлежат эти соцсети и мессенджер, подтвердили информацию о неполадках и заверили, что работают над их устранением.