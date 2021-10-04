В "Лаборатории Касперского" не связали сбой в работе соцсетей с кибератаками

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" не обладает данными о связи глобального сбоя в работе интернет-сервисов с кибератаками. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в компании.

"На данный момент у нас нет данных о том, что трудности с доступом ко многим сервисам связаны с кибератаками. Вероятнее всего, это следствие сбоя в работе глобальных провайдеров. Глобальные сбои не редкость - например, 25 ноября 2020 года многие сервисы отключились из-за проблем в работе Amazon Web Services", - приводятся в сообщении слова главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова.

В понедельник пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. В компании Facebook, которой принадлежат эти соцсети и мессенджер, подтвердили информацию о неполадках и заверили, что работают над их устранением.