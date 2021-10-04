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Пользователи в США сообщают о сбоях в работе Gmail

Сервис Downdetector сообщает, что пользователи в 56% случаев заявили о проблемах при доступе к сайту

ТАСС, 4 октября. Неполадки в работе почтового сервиса Gmail, принадлежащего компании Google, наблюдаются в понедельник в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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Пользователи Gmail в 56% случаев сообщали о сбоях при доступе к сайту, 26% столкнулись с трудностями при соединении с сервером, 18% заявили о проблемах с получением сообщений.

В понедельник в сети Интернет произошел масштабный сбой. Пользователи по всему миру сообщают о неполадках в работе сайтов и приложений популярных платформ, в частности Facebook, Instagram, WhatsApp и Twitter.

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