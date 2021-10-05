Россия возобновила авиасообщение с Данией, Новой Зеландией

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия со вторника официально возобновляет регулярное авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу, закрытое на фоне распространения коронавируса, а также расширяет географию полетов в Индию и Испанию. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, регулярное авиасообщение будет формально возобновлено уже с 62 странами.

Со вторника авиакомпании могут запустить рейсы на Гоа и в Дели из Москвы и Санкт-Петербурга (четыре рейса в неделю на каждом направлении), а также на Тенерифе из Москвы (два рейса в неделю).

Согласно данным штаба, из Москвы в Джибути российским авиакомпаниям можно будет осуществлять два рейса в неделю, как и в Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург, из Санкт-Петербурга в Копенгаген также два рейса в неделю.

Куда смогут полететь российские туристы

На данный момент ни одна российская авиакомпания не заявила о планах по возобновлению полетов ни в одну из этих стран. Не все из формально открытых стран готовы принимать туристов. Так, например, наиболее популярная у туристов Индия еще не готова принимать туристов. Как ранее сообщал журналистам заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров, индийские власти активно обсуждают планы возвращения иностранных туристов, для россиян рассматривается возможность прибытия через аэропорты Дели и Гоа. Но о точных сроках информации на данный момент не было. Федоров уточнил, что туристы должны будут сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, получить результаты на английском языке, также рекомендуется иметь при себе переведенный на английский язык сертификат о вакцинации.

В целом же эксперты не ожидают серьезного интереса туристов к полетам на Гоа. Как ранее сообщала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, многие из российских туристов опасаются индийского штамма коронавируса, свою роль играет и небольшая квота на полеты на Гоа.

Тенерифе, Веллингтон, Копенгаген для туристов сейчас закрыты. Для посещение Перу, Кейптауна или Йоханнесбурга (после открытия прямых рейсов или с пересадкой) необходимо будет сдать тест ПЦР. Для полетов в ЮАР также необходима будет Covid-страховка, кроме того, стоит иметь в виду, что в ЮАР действует комендантский час с 21 до 4 часов утра, закрыты некоторые пляжи и парки. Также необходимо будет загрузить приложение COVID Alert South Africa. Для полетов в Лиму - необходимо заполнить онлайн форму, подтверждающую отсутствие симптомов коронавируса, для поездок внутри страны также необходимо будет заполнить еще одну анкету.