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Жители США сообщили о сбое в работе онлайн-сервисов Bank of America

Около 49% пользователей указывают на проблемы с выполнением операций на сайте банка, отмечает сервис Downdetector

ТАСС, 5 октября. Интернет-пользователи в США жалуются на сбой в работе онлайн-сервисов американского транснационального инвестиционного банка Bank of America. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

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Так, 49% сообщивших о сбоях указывают на проблемы с выполнением операций на сайте банка, 32% отмечают сбои в работе мобильного приложения банка, еще 20% - проблемы со входом в свои аккаунты.

В понедельник в сети Интернет произошел масштабный сбой. Пользователи по всему миру сообщают о неполадках в работе сайтов и приложений популярных платформ, в частности Facebook, Instagram, WhatsApp и Twitter.

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