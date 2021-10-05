Вице-премьер Молдавии заявил, что не видит альтернативы российскому газу для республики

КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии, которые участвуют в переговорах по новому контракту на поставки газа между компаниями "Молдовагаз" и "Газпром", не видят сегодня альтернативы российскому газу. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в интервью телеканалу PRO TV.

"В переговорах по поставкам газа мы будем руководствоваться исключительно экономической составляющей и покупать газ там, где дешевле", - сказал Спыну. "Что касается Румынии, то мы в ожидании конечной цены, но она будет дороже, чем российский газ. <...> Цена будет на уровне $1 тыс. [за 1 тыс. кубометров]", - отметил он. Вице-премьер сообщил, что находится в постоянном контакте с должностными лицами, ответственными за энергетический сектор, не только в Румынии, но и на Украине.

Как отметил Спыну, чтобы добиться скидки на газ, Молдавия готова обсудить с "Газпромом" погашение своих долгов, а также применение требований Энергетического сообщества ЕС, которые затрагивают инвестиции российского газового холдинга в республике.

Контракт на поставку российского газа в Молдавию истек в сентябре, республика заинтересована продлить действие старой формулы поставок. В ней стоимость газа в теплое время года, во втором и третьем квартале, рассчитывалась с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, в первом и четвертом кварталах, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывалась к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута.

Это позволяло республике существенно экономить. В прошлом году Молдавия импортировала топливо по средней цене $148,87 за 1 тыс. куб. м, включая транспортные расходы до границы.

На прошлой неделе контракт на поставку газа в Молдавию был продлен до конца октября, чтобы стороны завершили переговоры. Однако в течение этого месяца республика будет импортировать голубое топливо по рыночной цене. По словам Спыну, она составит около $790 за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер заверил, что внутренние тарифы до заключения долгосрочного контракта повышаться не будут.