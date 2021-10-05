Биржи, связь и большинство электронных сервисов в США работают нормально

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Сайты Нью-йоркской фондовой биржи и электронной биржи Nasdaq, основные операторы сотовой связи и интернет-провайдеры в США работают нормально, несмотря на периодически поступающие уведомления о сбоях. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

В течение последних нескольких часов поступала информация о проблемах в работе соответствующих сервисов на фоне масштабного сбоя в функционировании компании Facebook. Однако действительно продолжительные неполадки наблюдаются только в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. У сотрудников представительства ТАСС в Нью-Йорке почтовый сервис Google Mail и Twitter работают в обычном режиме, хотя периодически уведомления об испытываемых пользователями проблемах появляются на специализированном сайте Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В привычном режиме также работают сайты и сервисы заказа авиабилетов, такси и банковские операторы.