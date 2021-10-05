Мосбиржа определила регламент работы рынков в праздничные дни 2022 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московская биржа определила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2022 году, сообщается на сайте торговой площадки.

Так, 31 декабря 2021 года торги на всех рынках биржи проводиться не будут. Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться с 3 по 7 января, 23 февраля, 7 и 8 марта, 3, 9 и 10 мая, 13 июня и 4 ноября 2022 года. В эти даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами "сегодня") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

В праздничные дни - 7 января, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 4 ноября 2022 года - будут проводиться торги инструментами, имеющими аналоги на зарубежных рынках: на фондовом и денежном рынках - с акциями иностранных эмитентов и еврооблигациями, на срочном рынке - всеми инструментами, базовым активом которых являются инструменты, торгующиеся в эти дни на иностранных площадках. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проводиться всеми инструментами, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки спот с расчетами "сегодня" и сделки своп overnight), а на рынке СПФИ - всеми инструментами, кроме сделок в российских рублях, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки.

Торги в субботу, 5 марта 2022 года, проводятся в обычном режиме, за исключением валютного рынка и рынка драгоценных металлов, где торги будут осуществляться по всем инструментам, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки спот с расчетами "сегодня" и сделки своп overnight), уточняется на сайте торговой площадки.

В остальные дни 2022 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному графику.