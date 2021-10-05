Эксперты: трафик Facebook начал расти, что может быть признаком восстановления

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Трафик социальной сети Facebook начал расти, что может быть признаком восстановления ее работы. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой группы Kentik, опубликованные на ее странице в Twitter .

Группа зафиксировала небольшое увеличение трафика соцсети около получаса назад. "Признаки жизни Facebook?" - говорится в сообщении.

Сбой в работе сайтов и приложений популярных платформ, в частности Facebook, Instagram и WhatsApp, может быть связан с проблемами протокола динамической маршрутизации BGP. Такое мнение высказал в понедельник в интервью газете The Washington Post директор по анализу работы интернета занимающейся мониторингом сетей компании Kentik Даг Мэдори.

По его словам, проблема, по-видимому, связана с маршрутами BGP Facebook, которые позволяют маршрутизаторам обмениваться информацией. Мэдори назвал их "основой функционирования интернета".

Он пояснил, что в понедельник утром эти маршруты Facebook пропали и теперь приложения соцсети нельзя найти в интернете, поскольку эти маршруты содержали адреса серверов системы доменных имен соцсети. Эти системы доменных имен переводят такие веб-адреса, как facebook.com, в строку цифр, которую может понять компьютер. Когда у серверов возникают проблемы со связью, это может сделать веб-сайты недоступными. "Он полностью мертв", - подчеркнул Мэдори, говоря о доступе к Facebook.

"Мы пока не знаем, почему это произошло, но то, как это произошло, понятно: ранее утром внутри Facebook произошло что-то, из-за чего компании пришлось отозвать ключевые цифровые записи, которые говорят компьютерам и другим устройствам с доступом к интернету, как найти эти адреса в сети", - говорится в статье, опубликованной на сайте Кребса.

"[Даг] Мэдори сказал, что сегодня приблизительно в 11:39 по времени Восточного побережья США [18:39 мск] кто-то внутри Facebook сделал так, что было проведено обновление протоколов динамической маршрутизации BGP", - сообщается в материале.

"Если говорить более простыми словами, то на определенном этапе сегодня утром Facebook убрал карту, которая говорит компьютерам во всем мире, как найти различные его объекты в сети. В результате, когда кто-то водит в строку браузера адрес Facebook.com, браузер не понимает, где ему найти Facebook.com и в ответ выдает страницу с ошибкой", - пояснил Кребс.

"Что-то произошло внутри Facebook и повредило сетевые настройки, отвечающие за то, как Facebook общается с остальным миром и получает доступ к интернету", - сказала старший аналитик занимающейся вопросами безопасности компании Verica Кортни Нэш.

Также возможно, что перебои в работе повлияли на другие интернет-сервисы, продолжила она. По мнению эксперта, когда сервисы перестали работать, то такое множество пользователей попыталось загрузить сайты, что это вызвало перегрузку инфраструктуры доменной системы имен интернета. "Причина, по которой эти сбои настолько безумны, заключается в том, что интернет, на который мы полагаемся, настолько взаимосвязан", - указала Нэш.