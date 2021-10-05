Эксперты: сбои в соцсетях "обрушили" рекламные акции ресторанов и фитнес-клубов РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Глобальные сбои в работе популярных соцсетей отразились на деятельности заведений общественного питания, фитнес-клубов и отелей. В частности, они нарушили коммуникацию между клиентами и сотрудниками, а также не позволили реализовать рекламные акции, сообщили во вторник опрошенные ТАСС представители отраслей.

Пользователи по всему миру сообщали в понедельник о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Компания Facebook, которой они принадлежат, подтвердила информацию о неполадках и сообщила, что работает над их устранением. Сбои также наблюдаются в работе российской социальной сети "ВКонтакте", следует из данных Downdetector.

Рекламные акции ресторанов и фитнеса

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов сказал ТАСС, что из-за сбоя у заведений общепита, где акции были завязаны на соцсети, "они у всех обрушились". Например, это акции, когда гостю предоставляется скидка, если он после заказа выкладывает пост в соцсети. К тому же, по словам Миронова, на несколько часов приостановилась работа с такой аудиторией как блогеры, которые в том числе занимаются продвижением ресторанов.

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина также отметила, что "сегодняшний вечер (понедельника) не только отодвинул решение ряда важных отраслевых вопросов по сохранению и развитию фитнес-индустрии, но и "обрушил рекламные возможности фитнес-клубов России".

"Эпоха пандемического кризиса внесла корректировки, теперь социальные сети стали главным рекламным ресурсом для фитнес-клубов, основным проводником новых потребителей фитнес-услуг. Именно с помощью социальных сетей мы создаем клиентскую лояльность, организуем различные стримы, ведем онлайн-консультации, проводим групповые уроки и тренировки для тех, кто до сих пор предпочитает заниматься удаленно. Коммуникации в социальных сетях позволяют обслуживать действующих клиентов фитнес-клубов и привлекать новых. Блокировка социальных сетей повлекла за собой новый урон для бизнеса, которому и так сложно приходится в условиях кризиса, вызванного вирусом", - отметила собеседница агентства.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева подтвердила ТАСС, что отрасль "практически оказалась в контентом вакууме". "Facebook и Instagram - ключевые платформы информирования нашей целевой аудитории и получения обратной связи, WhatsApp - система оперативного обмена информацией и постановки задач. Пятичасовой гэп в обмене информацией - это коллапс", - убеждена она.

Ситуация с отелями

Председатель правления межрегиональной общественной организации "Союз отельеров" Роман Сабиржанов рассказал ТАСС, что онлайн-сервисы стали неотъемлемой частью для отрасли, потому что это "доступный и простой" канал коммуникаций. "И, конечно, сейчас просто произошел сбой связи между различными отделами, сотрудниками", - уточнил он.

Многие гости отелей, особенно постоянные клиенты, общаются с сотрудниками и администраторами через мессенджеры, которые затронуты сбоем, пояснил Сабиржанов. Он считает, что текущая ситуация нанесла "серьезный удар" по гостиничной сфере.

"Я не скажу, что мы там понесем какие-то убытки, но какая-то напряженность и репутационные издержки будут. Потому что гости теряют в сервисе. К тому же очень многие отели, у которых раскручен Instagram, получают брони напрямую от гостей через эту сеть", - добавил он.