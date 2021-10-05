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Обновлено 

Некоторые пользователи смогли войти в Facebook и Instagram

Программы позволяют просматривать предыдущие записи и загружать новые

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Целый ряд пользователей сообщил о возобновлении работы Facebook и Instagram, в чем смог убедиться и корреспондент ТАСС.

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Программы позволяют просматривать предыдущие записи и снимки и загружать новые, хотя иногда это занимает больше времени, чем обычно.

Мессенджер WhatsApp пока не позволяет отправлять сообщения.

Глобальный сбой продолжался, таким образом, более шести с половиной часов. По неофициальным данным, он был вызван внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.

 

Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
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