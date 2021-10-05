Эксперт: сбой в работе Facebook мог произойти из-за ошибки его инженеров

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Масштабный сбой в работе социальной сети Facebook мог стать результатом внутренней ошибки инженеров владеющей ей одноименной компании и не связан с какой-либо вредоносной атакой извне. Об этом сообщил в понедельник портал ArsTechnica со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным сотрудника Facebook.

По его словам, при осуществлении неких изменений во внутренней рабочей среде компании инженеры утром в понедельник не только сбили работу маршрутизации, но и исключили возможность отмены изменений через программную среду. Система в результате просто блокирует внешний доступ. Именно поэтому не срабатывают карточки у тех сотрудников, кто пришел в офис лично - допуск в помещения осуществляется тоже через внутреннюю электронную систему.

В результате для устранения проблем требуется внесение изменений путем физического доступа к серверам, что требует определенного времени и затягивает восстановление работы.