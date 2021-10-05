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Пользователи в США сообщают о сбоях в работе YouTube, Netflix, Zoom и Viber

Сайт Downdetector сообщает о том, что неполадки возможны и в его работе

ТАСС, 5 октября. Пользователи в США жалуются на сбои в работе крупных интернет-сервисов. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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Пользователи портала обратили внимание на незначительные проблемы в работе онлайн-видеохостингов YouTube и Netflix, сервиса видеоконференций Zoom и мессенджера Viber. Также сайт Downdetector сообщает о том, что неполадки возможны и в его работе.

В понедельник в сети Интернет произошел масштабный сбой. Пользователи по всему миру сообщали о проблемах в работе сайтов и приложений популярных платформ, в частности Facebook, Instagram, WhatsApp и Twitter.

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США
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При этом звонки через мессенджер не проходят
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