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Титов заявил, что бизнес понес потери из-за сбоев в работе интернет-площадок

Это также отразилось на фондовом рынке, отметил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сбои в работе популярных интернет-площадок принесли потери бизнесу и отразились на фондовом рынке. Об этом сообщил во вторник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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"Окончательные оценки пока давать рано. Безусловно, потери бизнеса имели место, но гораздо серьезнее сам факт многочасового сбоя, что уже отразилось на фондовом рынке. Акции Facebook упали более чем на 5%. [Глава компании] Марк Цукерберг, по данным Forbes, потерял в реальном времени около $6 млрд", - отметил Титов.

По его словам, наблюдался "глобальный эффект домино". "Проблемы были у Twitter, Google, YouTube, Telegram, TikTok, затем - у Netflix, Zoom и VK. Есть информация о сложностях у крупнейших банков и авиакомпаний США. Это, без преувеличения, уже сюжет фильма-катастрофы, что пугает", - добавил бизнес-омбудсмен.

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