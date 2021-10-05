Титов заявил, что бизнес понес потери из-за сбоев в работе интернет-площадок

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сбои в работе популярных интернет-площадок принесли потери бизнесу и отразились на фондовом рынке. Об этом сообщил во вторник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Окончательные оценки пока давать рано. Безусловно, потери бизнеса имели место, но гораздо серьезнее сам факт многочасового сбоя, что уже отразилось на фондовом рынке. Акции Facebook упали более чем на 5%. [Глава компании] Марк Цукерберг, по данным Forbes, потерял в реальном времени около $6 млрд", - отметил Титов.

По его словам, наблюдался "глобальный эффект домино". "Проблемы были у Twitter, Google, YouTube, Telegram, TikTok, затем - у Netflix, Zoom и VK. Есть информация о сложностях у крупнейших банков и авиакомпаний США. Это, без преувеличения, уже сюжет фильма-катастрофы, что пугает", - добавил бизнес-омбудсмен.