В Instagram сообщили о постепенном восстановлении работы

ТАСС, 5 октября. Социальная сеть Instagram работает над возобновлением нормальной работы после масштабного сбоя, произошедшего в понедельник. Об этом говорится в сообщении на ее странице в Twitter .

Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

"Инстаграм" теперь медленно, но верно возвращается, спасибо, что вы с нами, и извините за ожидание!" - указано в нем.

Масштабный сбой произошел в понедельник в работе соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, мессенджера WhatsApp и ряда других ресурсов. Приостановка работы длилась более шести с половиной часов. По неофициальным данным, сбой был вызван внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.