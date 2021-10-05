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В Instagram сообщили о постепенном восстановлении работы

Приостановка работы соцсети длилась более шести часов

ТАСС, 5 октября. Социальная сеть Instagram работает над возобновлением нормальной работы после масштабного сбоя, произошедшего в понедельник. Об этом говорится в сообщении на ее странице в Twitter.

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"Инстаграм" теперь медленно, но верно возвращается, спасибо, что вы с нами, и извините за ожидание!" - указано в нем.

Масштабный сбой произошел в понедельник в работе соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, мессенджера WhatsApp и ряда других ресурсов. Приостановка работы длилась более шести с половиной часов. По неофициальным данным, сбой был вызван внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.

Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
При этом звонки через мессенджер не проходят
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