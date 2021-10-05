Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Функции мессенджера WhatsApp постепенно восстанавливаются. Корреспондент ТАСС в Нью-Йорке удалось обменяться сообщениями с рядом других пользователей, и они их получили. Звонки через мессенджер пока не проходят.

Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

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Ранее возобновили работу социальные сети Facebook и Instagram, хотя сохраняются проблемы со скоростью и продолжаются сбои.

В компании Facebook подтвердили начало восстановления работы ее ресурсов, однако отметили, что для их полного возвращения к жизни понадобится время.

По предварительной и пока еще не подтвержденной официально информации, причиной проблем Facebook стала ошибка инженеров компании при установке обновления.