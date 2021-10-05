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Пользователи в США сообщили о сбоях в работе Outlook

Большая часть пользователей не может зайти на сайт сервиса

ТАСС, 5 октября. Интернет-пользователи в США жалуются на сбои в работе сервиса Outlook, принадлежащий компании Microsoft. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

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По его данным, большая часть жалоб поступает из США, Великобритании и Австралии.

Среди пользователей, сообщивших о проблемах, большая часть не может зайти на сайт (около 63%), примерно у 21% пользователей не получается войти в свои учетные записи, а еще около 16% испытывают затруднения при соединении с сервисом Outlook.

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