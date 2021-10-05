Российские банки массово начали повышать ставки по вкладам для населения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские банки начали массово повышать доходность по вкладам для населения и сберегательным счетам вслед за ростом ключевой ставки ЦБ. Максимальная ставка по рублевым депозитам в некоторых кредитных организациях может превышать 7% при соблюдении ряда условий. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs (есть в распоряжении ТАСС) и банков, опрошенных ТАСС.

На последнем заседании совета директоров 10 сентября регулятор поднял ключевую ставку пятый раз подряд, до 6,75% годовых, дав сигнал о ее возможном дальнейшем повышении. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки раньше, чем люди будут довольны доходностью вкладов и заявила, что банковские ставки по депозитам только начали расти.

Ставки продолжат расти

По данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады сентября выросла до 6,33% с 6,15% во второй декаде. Показатель третьей декады сентября стал максимальным с третьей декады августа текущего года. Тогда ставка выросла до 6,17%, обновив максимум с третей декады октября 2019 года (6,36%). Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года - 4,33%. В свою очередь, по мнению экспертов, до конца года ставки продолжат расти. "Ключевая ставка до конца 2021 года вырастет как минимум до 7,25%, а максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках - до 6,8-7% (6,33% на третью декаду сентября)", - полагают аналитики НКР.

Массовое повышение

О повышении ставок по вкладам сообщили сразу несколько крупных банков, доходность по некоторым сберегательным продуктам может превышать 7%. Так банк "Открытие" повысил ставки по всем вкладам в рублях на 0,2-0,3 п.п. Максимальные ставки в рублях составляют 6,7%. Альфа-банк повысил ставки на 0,2-1,5 п.п. по рублевым вкладам с максимумом в 7,5% с капитализацией.

Об увеличении доходности по рублевым вкладам также сообщили Россельхозбанк (рост на 0,3-1,3 п.п. , максимальная ставка -7,5%), Совкомбанк (повышение на 0,2-0,5 п.п. максимальная ставка -7,1%), Почта банк (рост по ряду вкладов на 0,25 - 0,4 п.п., максимум 7%), а также Газпромбанк, который повысил ставки по всем вкладам в рублях на 0,1-0,6 п.п., ставка в рублях в массовом сегменте в банке по-прежнему составляет 7,25%. Банк "Зенит" повысил ставки по сезонным розничным депозитам (рост на 0,2 п.п. максимальной ставкой в 7%).

В Сбербанке по состоянию на конец сентября максимальная ставка для рублевых вкладов не изменилась и по-прежнему составляет 6,5% для новых депозитов.

Рост без прибыли

По мнению аналитиков, при годовой инфляции выше 7% (как в сентябре) реальная доходность большинства вкладов в текущих условиях является отрицательной либо близкой к нулю. "Граждане, вероятно, предпочтут не сберегать, а тратить, в том числе на товары длительного пользования, ремонт или отдых, считая, что в будущем они подорожают еще больше, а доходность вкладов будет несоизмерима с увеличением цен", - поясняют эксперты НКР. На фоне этого объем средств граждан на депозитах и счетах в банках повысится максимум на 2-3% к концу года, несмотря на рост ставок.