Банки с восстановлением экономики России нарастили кредитование молодежи и пенсионеров

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские банки в августе 2021 года выдали кредиты 2,63 млн заемщикам в возрасте моложе 25 лет - это на 14,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Также наблюдается рост числа заемщиков старше 65 лет (на 11,4% больше чем в августе 2020 года), следует из данных, с которыми ТАСС ознакомили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, согласно данным организации, в остальных возрастных категориях заемщиков рост выдач не превышает 5% за год.

"По мере восстановления экономики банки более активно кредитуют граждан из не самых массовых и не самых экономически активных возрастных сегментов заемщиков", - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В бюро поясняют, что вовлеченность граждан моложе 25 лет в розничное кредитование ниже, чем в более "взрослых" возрастных категориях. Это является следствием сложности оценки кредитного риска таких заемщиков, так как для них, как правило, характерны нестабильность доходов и недостаточно информативная кредитная история.

Доля людей моложе 25 лет в РФ, имеющих кредиты, составляет 23% от всех граждан этого возраста. При этом на общую долю заемщиков с действующими кредитами (в возрасте от 18 до 79 лет) приходится 37% от общего числа российских граждан, отмечают в бюро.