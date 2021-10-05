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Microsoft выпустила Windows 11 за день до заявленной даты

В компании сообщают, что пользователи, которые приобрели устройства на платформе Windows 10 недавно, могут обновить операционную систему уже сейчас
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ТАСС, 5 октября. Операционная система Windows 11 стала доступна для загрузки на день раньше заявленной даты. Об этом в понедельник сообщил интернет-портал The Verge.

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Microsoft сообщает, что пользователи, которые приобрели устройства на платформе Windows 10 недавно, могут обновить операционную систему уже сейчас. Однако в компании предполагают, что лишь к середине 2022 года новинка будет доступна для всех совместимых устройств.

Персональные компьютеры и ноутбуки с предустановленной Windows 11 поступят в продажу 5 октября, в день официальной даты выхода новой операционной системы.

Обновление коснется интерфейса, меню "Пуск" и виджетов. Изменения также затронут сервис для установки программ Microsoft Store, интеграцию с платформой для видеоконференций Microsoft Teams и несколько других функций. В ближайшие несколько месяцев разработчики Microsoft протестируют еще одно нововведение - возможность использовать в Windows 11 приложения для Android.

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