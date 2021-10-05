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Эксперты: к сбоям в работе сайтов и приложений привели проблемы Facebook

Это было вызвано общим резким ростом нагрузки на DNS-маршрутизаторы, говорится в докладе фирмы Cloudflare

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Сбои в работе многочисленных сайтов и приложений в течение понедельника были вызваны общим резким ростом нагрузки на DNS-маршрутизаторы в результате проблем у Facebook, даже если данные ресурсы не были связаны с этой компанией. Такой вывод содержится в докладе фирмы Cloudflare, занимающейся предоставлением услуг по доставке и дистрибуции контента в интернете.

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Она одной из первых сообщила о сбоях Facebook, а затем выдвинула не получившую пока официального подтверждения версию, согласно которой проблема была вызвана ошибкой при установке обновления внутренней сети, из-за чего сбились протоколы для взаимодействия с DNS-маршрутизаторами. В результате маршрутизаторы отправляли запросы на поиск сайтов Facebook и других приложений компании, однако не находили их. При этом приложения в случае ошибки пытались по умолчанию установить связь снова и снова. В результате нагрузка на маршрутизаторы резко возросла (до 30 раз), что привело к сложностям при поиске в сети и переходе на другие сайты, которые ни имеют никакого отношения к Facebook.

В течение дня пользователи по всему миру сообщали о проблемах в работе различных социальных сетей, мобильного интернета, сайтов и приложений. Официально эти данные подтвердил лишь Twitter, объяснивший сложности большим наплывом пользователей из-за проблем у Facebook.

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