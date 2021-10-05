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"Ведомости": Facebook и Instagram удалили запрещенный в России контент

Однако несмотря на это компании все еще грозит штраф в одну десятую от оборота корпорации в РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Компания Facebook по требованию российских властей удалила со своей платформы и с принадлежащей ей соцсети Instagram публикации с запрещенным в РФ контентом, сообщает во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Роскомнадзора (РКН).

Несмотря на удаление контента, Facebook все еще грозит штраф в одну десятую от оборота американской корпорации в России: компания была обязана удалить публикации с запрещенным контентом за первые сутки после требования Роскомнадзора, однако сделала это уже после вызова на составление протокола, рассказал газете представитель службы. Он добавил, что в протоколе, составленном РКН в понедельник, речь идет о девяти публикациях в Facebook и Instagram, нарушающих российское законодательство.

"Материалы, которые приведены в протоколе, - малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудаленными остаются 1 043 материала в Facebook (направлено 7 600 уведомлений) и 973 - в Instagram (направлено 3 500 уведомлений)", - уточнил представитель Роскомнадзора изданию.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует составить протоколы на Facebook и Google за неудаление запрещенной информации. Так как речь идет о повторном нарушении законодательства РФ об удалении запрещенной информации, компании могут обязать выплатить штраф, объем которого составит от одной двадцатой до одной десятой части годового оборота.

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