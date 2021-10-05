Бюджет Хабаровского края на 2022 год впервые за долгое время будет бездефицитным

ХАБАРОВСК, 5 октября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края впервые за последние годы примут бюджет на будущий год без дефицита, сообщил журналистам глава министерства финансов региона Валентин Костюшин по итогам публичных слушаний по проекту краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

"Мы ежегодно прогнозировали дефицит в размере 10% и предусматривали для его покрытия как раз кредиты кредитных организаций. Впервые в этом году дефицит составляет 0,5 млрд рублей, он будет обеспечен за счет переходящего остатка, который у нас ежегодно образуется на начало года. То есть у нас бездефицитный бюджет", - сказал Костюшин.

Он добавил, что региональные власти будут работать над повышением доходов и эффективностью управления расходами, планируется привлекать средства из федерального бюджета. "В этом году у нас прошло уже два уточнения бюджета, мы уточнили на 5 млрд собственные доходы. Сейчас готовится уточнение, и мы его внесем в октябре, где мы также поднимем собственные доходы еще на 3 млрд, то есть это планомерная работа по росту доходного потенциала, росту отраслей экономики, которые дают отдачу в бюджет, и мы их направляем на обеспечение собственных обязательств и на замещение заимствований", - отметил глава министерства.

Доходы на будущий год составят 113,9 млрд рублей, расходы - 114,4 млрд рублей. Рост государственного долга не планируется, за год он снизился на 4 млрд рублей и сейчас составляет порядка 55 млрд рублей. В целом бюджет будет социально-ориентированным. Основной объем средств пойдет на социальную защиту населения - это 40,1 млрд, на здравоохранение в бюджете предусмотрено 6,9 млрд рублей. На образование будет направлено более 24 млрд рублей.