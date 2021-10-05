"СУЭК-Кузбасс" инвестировала более 1 млрд рублей в новые очистные сооружения в 2021 году

КЕМЕРОВО, 5 октября. /ТАСС/. Компания "СУЭК-Кузбасс" в 2021 году направила более 1 млрд рублей на создание современных высокопроизводительных сооружений для очистки шахтных вод на своих предприятиях. В том числе очистные сооружения стоимостью свыше 500 млн рублей запущены на одной из старейших шахт в Кузбассе - "Комсомолец", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В 2021 году ведены в эксплуатацию очистные сооружения шахтных вод на строящейся шахте "7 Ноября - Новая" производительной мощностью 400 кубометров в час, на шахте "Комсомолец" введены в эксплуатацию высокотехнологичные очистные сооружения модульного типа производительной мощностью 800 кубометров в час. Кроме того, в связи с предстоящим вводом нового производственного участка "Благодатный-Глубокий" на шахте имени А. Д. Рубана ведется модернизация очистных сооружений с увеличением мощности на 400 кубометров в час. Общая стоимость проектов составляет более 1 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

Модернизация действующих очистных сооружений и строительство новых помогают угольщикам снизить негативное воздействие на окружающую среду с помощью наилучших доступных технологий. При проектировании и строительстве очистных сооружений учитывается передовой опыт водоочистки в России и Германии, применяется многоступенчатая система флотации, фильтрации, обеззараживания с помощью ультрафиолета. В результате после глубокой очистки масса загрязняющих веществ снижается примерно в 20 раз, а до 30% воды можно использовать повторно для технологических нужд предприятий, что позволяет сократить дополнительный забор из природных источников.

Внимание к созданию и реконструкции очистных сооружений на угольных предприятиях объясняется спецификой региона. В Кемеровской области добывается больше половины всего российского угля, неочищенные шахтные воды содержат остатки нефтепродуктов, взвешенные частицы, а также тяжелые металлы, фенолы и другие вредные вещества.

"СУЭК-Кузбасс" с 2009 года реализует собственный проект по повышению качества очистки шахтных вод на своих производственных площадках. За 10 лет инвестиции составили порядка 3 млрд рублей. В планах СУЭК на 2022 год - окончание строительства второго этапа очистных сооружений на шахте имени В. Д. Ялевского с увеличением производительной мощности до 800 кубометров в час и модернизация очистных сооружений шахты "Талдинская-Западная-2" мощностью до 360 кубометров в час.