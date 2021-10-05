Продажи "умных" колонок выросли почти втрое за восемь месяцев 2021 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Уровень продаж колонок с голосовым управлением вырос почти втрое за восемь месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 500 тыс. штук с выручкой более 4 млрд рублей из-за растущей популярности голосового сервиса и технологий "умного" дома, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Группы "М.Видео - Эльдорадо".

"За 8 месяцев 2021 года продажи колонок с голосовым помощником достигли порядка 550 тыс. штук, что больше в 2,7 раза, чем годом ранее", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что средний чек составляет около 7,5 тыс. рублей с диапазоном стоимости устройств от 4 до 20 тыс. рублей.

Распространению категории способствует выход новинок и развитие возможностей онлайн-ассистентов, тренд на голосовое общение и растущая популярность технологии "умного" дома. Только в августе было продано рекордное количество колонок - около 90 тыс. штук, что составляет 16% от годового объема рынка. На это повлиял запуск основными игроками новинок стоимостью от 4 тыс. рублей, заключил представитель компании.

О компании

По состоянию на 30 июня 2021 года Группа "М.Видео - Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") объединяет 557 магазинов под брендом "М.Видео", 580 магазинов под брендом "Эльдорадо" в более чем 300 городах Российской Федерации.