Опрос: большинство руководителей компаний в РФ имели конфликты с подчиненными

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Большинство руководителей российских компаний имели конфликты со своими сотрудниками. Об этом сообщается в отчете, подготовленном по итогам опроса разработчика CRM для бизнеса "Мегаплан", проведенного в сентябре среди 1 111 руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.

"У 72,1% руководителей российских компаний случались конфликты с сотрудниками. Из них 60,4% отметили, что подобные ситуации возникают иногда, а 11,7% признались, что, напротив, часто. Это связано с тем, что, по их словам, сотрудники проблемные. 27,9% ответили, что все спорные ситуации на работе они стараются решать мирным путем", - говорится в результатах опроса.

39,6% опрошенных руководителей рассказали о негативном отношении к разговорам подчиненных на работе: 27% обосновали это тем, что разговорчивые сотрудники мешают работать остальным, а 12,6% считают, что для бесед нужно использовать совещания. Больше половины (52,2%) при этом относятся к разговорам нормально: 35,1% отметили, что в устной коммуникации на рабочем месте нет ничего плохого, если разговоры по делу, а 17,1% просто считают, что людям сейчас не хватает общения, и поэтому не видят проблемы. 8,1% относятся нейтрально к разговорам на работе.

Больше половины (51,4%) директоров отечественных компаний отрицательно относятся к бранным выражениям на рабочем месте. 17,1% признались, что сами не прочь лишний раз использовать в коммуникации с сотрудниками "крепкое словцо", а 10,8% ответили, что положительно относятся к обсценной лексике. Пятая часть (20,7%) опрошенных сообщила, что нейтрально относится к нецензурным выражениям на работе. Треть руководителей (33,3%) считают ненормальным общение с подчиненными на повышенных тонах. 52,3% при этом уверены, что повышать голос на сотрудников допустимо только в определенных ситуациях, а 14,4% и вовсе считают, что такой способ коммуникации во многих случаях является единственно возможным вариантом, поскольку "работники по-другому не понимают".

"В хороших, почти дружеских отношениях на работе нет ничего плохого. Напротив, они помогают чувствовать себя более комфортно даже в стрессовых ситуациях. А вот если кто-то повышает голос - конфликт неминуем. Ограничивать работников в устном общении имеет смысл, лишь когда некоторым из них некомфортно работать в шумной обстановке и когда по разным причинам им сложно договориться. Тогда для более продуктивного общения стоит подумать о CRM или другой корпоративной системе с рабочими чатами, использование которой поддержали 68,3% опрошенных" - прокомментировал Сергей Козлов, генеральный директор разработчик CRM для бизнеса "Мегаплан".

Тренинги для укрепления отношений в коллективе регулярно организуют 22,5% руководителей. 41,4% рассказали, что проводят подобные мероприятия, но довольно редко, а 36% признались, что не делают этого вообще.